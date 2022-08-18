Минобороны раскрыло кровавый план Киева и Вашингтона

В главном оборонном ведомстве нашей страны объяснили, что стоит за провокациями киевского режима в отношении Запорожской атомной электростанции. В министерстве сообщили, что Украина под руководством США намерена спровоцировать "незначительную аварию" на АЭС, которая на самом деле может привести к катастрофическим последствиям.



Главная цель – обвинить в повреждении станции Российскую Федерацию с тем, чтобы запугать жителей западных стран и объявить Москву главной угрозой мировой безопасности.

В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что такие игры могут привести к ядерной катастрофе на территории Европы.

При этом планы киевского режима под кураторством вашингтонской администрации поражают своей циничностью. В российском министерстве сообщили, что конечной целью запланированной на ближайшее время провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Как напомнили в МО, катастрофа в Чернобыле привела к катастрофическим последствиям: всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств у детей и массовому облучению ни в чем не повинных людей. Сегодняшние действия Киева являются преступлением против человечности.

"Пятый канал" добавляет, что для осуществления провокации украинцы выбрали дату, когда в Незалежную приедет генсек ООН Антонио Гутерреш.