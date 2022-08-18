Новая зона отчуждения и массовое облучение: зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС

Новая зона отчуждения и массовое облучение: зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС
Фото: www.unsplash.com
Минобороны раскрыло кровавый план Киева и Вашингтона

В главном оборонном ведомстве нашей страны объяснили, что стоит за провокациями киевского режима в отношении Запорожской атомной электростанции. В министерстве сообщили, что Украина под руководством США намерена спровоцировать "незначительную аварию" на АЭС, которая на самом деле может привести к катастрофическим последствиям.

Главная цель – обвинить в повреждении станции Российскую Федерацию с тем, чтобы запугать жителей западных стран и объявить Москву главной угрозой мировой безопасности.

В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что такие игры могут привести к ядерной катастрофе на территории Европы.

При этом планы киевского режима под кураторством вашингтонской администрации поражают своей циничностью. В российском министерстве сообщили, что конечной целью запланированной на ближайшее время провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Как напомнили в МО, катастрофа в Чернобыле привела к катастрофическим последствиям: всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств у детей и массовому облучению ни в чем не повинных людей. Сегодняшние действия Киева являются преступлением против человечности.

"Пятый канал" добавляет, что для осуществления провокации украинцы выбрали дату, когда в Незалежную приедет генсек ООН Антонио Гутерреш.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Утянут мир в пропасть: в Китае оценили "шахматную партию" США на Украине

Действия Вашингтона вызывают беспокойство у остального мира

В США раскрыли главный страх Украины

Украинцы специально разгоняют риторику о предстоящем контрнаступлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей