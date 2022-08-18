Киев роет себе могилу атакой на Запорожскую АЭС - политолог

Киев роет себе могилу атакой на Запорожскую АЭС - политолог
Andrei Solomonov/www.globallookpress.com
Однако ослушаться своих кураторов украинское руководство не может

В российском оборонном ведомстве сообщили, что украинская сторона готовит атаку на Запорожскую АЭС, которая должна произойти уже 19 августа – как раз в момент визита в Киев генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Под присутствие главного представителя ООН Банковая желает обвинить Москву в организации техногенной катастрофы после ударов вооруженных сил Украины.

К такому развитию событий, указал политолог Владимир Карасев, готов и Белый дом. Если американский куратор не поручил украинской стороне устроить эту чудовищную провокацию, то как минимум одобрил. Угроза нависла и над остальными украинскими АЭС.

А "вторая Чернобыль" Запад совершенно не волнует – в конце-концов, Украина находится вдали от стран "золотой середины". В случае "успеха" в катастрофе будут обвинять Москву.

Политолог указал, что российским ВС нужно отражать атаки противника на Запорожскую атомную электростанцию. Для этого ВСУ необходимо отодвинуть намного дальше, чтобы свести к минимуму вероятность удара.

"Авария окажется на совести американского президента вместе с его администрацией. Это исключительно их решение", – указал Карасев.

Учитывая, что Запорожская область расположена в центре Украины, Киев сам роет себе могилу, подытожил спикер.

А политолог Андрей Кошкин, пишет "Радио 1", считает, что в случае катастрофы произойдет выброс радиоактивных веществ, который станет причиной гибели двух с половиной миллионов человек.

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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