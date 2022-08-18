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Вооруженные силы Украины находятся в крайне шатком, если не откровенно плачевном и безадежном положении, которое сравнимо с тем, что переживал Третий рейх в 1945 году. Об этом заявил военный эксперт Андрей Мартьянов.
Спикер разнес анализы коллег, которые утверждают, что переломный момент в специальной военной операции еще не наступил и, вероятнее всего, наступит только к концу августа.
Мартьянов заявил, что союзные силы столкнулись с тем, чего, на его взгляд, не переживал ни один участник современных военных конфликтов: противник прикрывается гражданским населением, которое использует в качестве "живого щита".
СВО, уверен Мартьянов, войдет в историю и станет предметом изучения во многих академиях генштабов. Что касается украинской армии, то ее точно нельзя уже считать организованным элементом.
"А контрнаступление на Херсон – полнейшая "жаба". Больше пятидесяти километров чистого поля, с которым они как-то намерены справиться. Там, где работают российские ВВС со спутниковой корректировкой огня. Ребята, сейчас 2022-й год – не 1985-й", – высказался спикер.
А политолог Алексей Мухин заявил, что Запад пытается "слить" Зеленского, который не оправдал его ожиданий.
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