Запад готовит Зеленскому преемника - политолог

Запад готовит Зеленскому преемника - политолог
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
На действующего президента ставку делать уже бессмысленно

Отчет Amnesty International, вызвавший переполох на Банковой, доказал следующее: Запад не так един в поддержке Владимира Зеленского. Последнему, конечно, не оставалось ничего, кроме как обвинить в ответ организацию в лоббировании российских интересов.

Главный посыл доклада AI – украинская сторона нарушает международные нормы, не только подвергая опасности гражданское население, но и используя его в качестве живого щита. Ведь украинские войска устраивают себе позиции не за пределами городов, а прямиком в жилых кварталах – а также в медучреждениях и школах. Ни о какой эвакуации речи не шло – напротив, ВСУ запрещали гражданским покидать территорию.

Параллельно с этим CBS показал репортаж о поставках вооружения на Украину, где набирает обороты черный рынок по продаже оружия – свыше 60% поставок не доходят до линии фронта.

Политолог Алексей Мухин уверен, что, несмотря на столь четкий посыл из Вашингтона, пока что рановато делать заявление о "сливе" Зеленского западными друзьями. Однако такая перспектива ближе к реальности – постепенно над Зеленским "сгущаются" тучи.

"Им приходится маневрировать из-за неоправданных ожиданий. Изначально там рассчитывали, что СВО на Украине для россиян окажется неудачной. И теперь они ищут виноватых, пытаясь подстелить себе соломку", – пояснил политолог.

А политолог Андрей Кошкин считает, что Киев оказался в тупике – потому и пытается шантажировать россиян обстрелами Запорожской АЭС, передает "Радио 1".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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