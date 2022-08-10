Британский план удара по Крымскому мосту обрекли на провал

Британский план удара по Крымскому мосту обрекли на провал
Anna Larionova/paxabay.com
Пока что у ВСУ нет на это ни средств, ни сил

Украинские власти вынашивают множество невыполнимых планов по атаке на Крымский мост. Если бы у ВСУ имелись соответствующие ресурсы, объект давно был бы поврежден. Как раз для РСЗО HIMARS украинские войска недосчитываются снярядов дальностью в 300 км, указал военный эксперт Василий Дандыкин.

ВСУ идут на самые разрушительные и террористические меры: обстрел пленных в изоляторе, атака по драматическому театру во временя похоронной церемонии, разброс запрещенных международным правом "Лепестков" в Донецке. Однако Киев стал возмущаться, когда Россия ударила "Кинжалом" по военному объекту.

ВСУ могут использовать торговое судно для атаки по Крымскому мосту – одно из судов после пересечения Босфора развернется в сторону побережья Турции с условными "Томагавками".

Но недаром Крымский мост надежно охраняют российские ПВО. Для уничтожения такого прочного инженерного сооружения требуются не две и не три ракеты. Нужно помнить и о том, что черноморская акватория полностью подконтрольна флоту – а потому все суда тщательно отслеживают.

Активное участие в разработке плана по атаке на Крымский мост, по некоторым даным, принимает Лондон. Однако Дандыкин не исключает, что речь идет лишь об элементе информационной войны, а в реальности Киев понимает, что об атаке нечего и помышлять.

А в Кремле заявили, что угрозы уничтожить Крымский мост, доносящиеся с Киева, служат оправдалением для СВО.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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