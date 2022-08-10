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Международная группа кредиторов, куда, по некоторым данным, входят представители Канады, Франции, ФРГ, Японии, Британии и Соединенных Штатов приняли решение о заморозке платежей, которые регулярно вносит Киев в рамках погашения выделенных средств.
Текущая сумма задолженности доходит до 19,6 млрд долларов. Решение кредиторов позволит политическому руководству Украины сохранить 5,8 млрд, которые необходимо было выплатить в счет обслуживания задолженности. Запад согласился отложить выплату до 2024 года.
"Процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, в том числе США и Международным валютным фондом, поскольку стране нужны деньги для всего: от выплаты пенсий до защиты от гораздо более крупного и богатого противника", – говорится в сообщении агентства Bloomberg.
Минфин Украины рассматривает вариант с использованием российских активов, замороженных в стране, в качестве залога для оплаты дорлга. Однако непонятно, насколько правомочна указанная инициатива.
За шесть месяцев военных действий Украина истощила государственные резервы. Ожидается, что только в 2022 году экономика Незалежной сократится на 30%.
Экономисты же считают, что дефолт грозит не только Украине, но и десяткам стран мира, которые столкнутся с крахом экономики по принципу домино.
На действующего президента ставку делать уже бессмысленно