Запад продлит агонию Украины до 2024 года

Запад продлит агонию Украины до 2024 года
pixabay.com
Киеву удалость убедить кредиторов

Международная группа кредиторов, куда, по некоторым данным, входят представители Канады, Франции, ФРГ, Японии, Британии и Соединенных Штатов приняли решение о заморозке платежей, которые регулярно вносит Киев в рамках погашения выделенных средств.

Текущая сумма задолженности доходит до 19,6 млрд долларов. Решение кредиторов позволит политическому руководству Украины сохранить 5,8 млрд, которые необходимо было выплатить в счет обслуживания задолженности. Запад согласился отложить выплату до 2024 года.

"Процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, в том числе США и Международным валютным фондом, поскольку стране нужны деньги для всего: от выплаты пенсий до защиты от гораздо более крупного и богатого противника", – говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Минфин Украины рассматривает вариант с использованием российских активов, замороженных в стране, в качестве залога для оплаты дорлга. Однако непонятно, насколько правомочна указанная инициатива.

За шесть месяцев военных действий Украина истощила государственные резервы. Ожидается, что только в 2022 году экономика Незалежной сократится на 30%.

Экономисты же считают, что дефолт грозит не только Украине, но и десяткам стран мира, которые столкнутся с крахом экономики по принципу домино.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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