Киеву удалость убедить кредиторов

Международная группа кредиторов, куда, по некоторым данным, входят представители Канады, Франции, ФРГ, Японии, Британии и Соединенных Штатов приняли решение о заморозке платежей, которые регулярно вносит Киев в рамках погашения выделенных средств.

Текущая сумма задолженности доходит до 19,6 млрд долларов. Решение кредиторов позволит политическому руководству Украины сохранить 5,8 млрд, которые необходимо было выплатить в счет обслуживания задолженности. Запад согласился отложить выплату до 2024 года.

"Процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, в том числе США и Международным валютным фондом, поскольку стране нужны деньги для всего: от выплаты пенсий до защиты от гораздо более крупного и богатого противника", – говорится в сообщении агентства Bloomberg.



Минфин Украины рассматривает вариант с использованием российских активов, замороженных в стране, в качестве залога для оплаты дорлга. Однако непонятно, насколько правомочна указанная инициатива.

За шесть месяцев военных действий Украина истощила государственные резервы. Ожидается, что только в 2022 году экономика Незалежной сократится на 30%.

Экономисты же считают, что дефолт грозит не только Украине, но и десяткам стран мира, которые столкнутся с крахом экономики по принципу домино.