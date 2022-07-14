Дело уже не только в пандемии

Дефолт любого государства нельзя назвать внезапным явлением: он является следствием ухудшения показателей макроэкономики и иных факторов, указал экономист Александр Шураков.

За двухлетний период пандемии экономика "туристических государств" упала, а платежный баланс усугублен из-за подорожания энергоносителей. Шри-Ланка уже объявила о дефолте по внешнему долгу в размере 51 миллиарда евро, чтобы реструктуризовать его и сохранить собственные валюьные резервы. Страна как раз находится в зависимости от поставок топлива и турсектора.

Летом Пакистан также объявлял о возможности дефолта, если страна не станет отменять субсидии на топливо для граждан. У Пакистана осталось менее 10 миллиардов евро в валютных резервах при долге в 6,4 миллиарда, передает "Свободная Пресса".

Пока непонятно, что ждет Украину с ее внешним долгом. Либо кредиторы реструктурируют ее долг, либо Киев не дождется никакой помощи от Запада. Да и на юге Европы ситуация напряжена.

Тем временем экономисты рассказали, что в таких условиях ждет Россию.