Bloomberg: Россия останется за бортом мирового дефолта

Bloomberg: Россия останется за бортом мирового дефолта
Christian Ohde/www.globallookpress.com
"Пороховая бочка" планетарного масштаба ее не затронет, считают аналитики

Агентство Bloomberg попыталось спрогнозировать общую ситуацию с мировым дефолтом, перспектива которого приближается по мере вывода капитала спекулянтами с рынков развивающихся государств.

По мнению обозревателей, Российская Федерация может оказаться в числе выгодоприобретателей, если грамотно распорядится финансовыми инструментами. Пока остальные страны будут страдать от подорожания продовольствия, здесь можно повысить уровень жизни. Ведь основная часть западного мира живет вовсе не по средствам.

Символический долг РФ же не станет для Москвы какой-то проблемой. Учитывая технологический суверенитет и независимость в пищевой промышленности, проблем не ожидается.

В странах третьего мира, таких как государства Магриба, Пакистан и Сальвадор, из-за дефицита продовольствия возможны народные волнения. После взрыва этой пороховой бочки по эффекту домино за одним суверенным долгом будет следовать несколько новых.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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