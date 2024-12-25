Лавров оценил слова Зеленского, пославшего Россию "на три буквы"

Послал на "три буквы": Лавров ответил на хамство Зеленского
Сергей Лавров. Фото: Tatarstan.ru / wikimedia.org
Политик отметил, что выпад украинского лидера можно рассматривать только в одном значении

Глава российского МИД Сергей Лавров полагает, что Владимир Зеленский, который ранее послал Россию "на три буквы", таким образом обозначил желание вести мирные переговоры по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью для телеканала "Россия 1".

Ранее Владимир Зеленский, выступая на конференции в ФРГ и отвечая на вопрос, на что должна пойти российская сторона для начала переговорного процесса, указал направление из трех букв. Это вызвало смех у журналистов в зале и немецкого канцлера Олафа Шольца.

Лавров отметил, что сперва украинский лидер позволил себе хамский выпад в адрес России, а после начал рассуждать о возможности пригласить представителей страны на саммит по Украине. Это может говорить только об одном.

"Он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита", – уверен дипломат.

После саммита в Швейцарии украинская сторона заявила, что на следующее подобное мероприятие обязательно пригласит Россию. По задумке Киева, оно должно было пройти до конца 2024 года – ожидалось, что к этому моменту они смогут подготовить ультиматум Москве для переговоров с "позиции силы". Однако после избрания Трампа все планы украинского руководства были нарушены. Теперь Зеленский заявляет о готовности пойти на территориальные уступки при условии вступления в НАТО.

Ранее Лавров расшифровал значение запуска "Орешника" для Запада.

Источник: Смотрим
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