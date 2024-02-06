Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году

Курс рубля
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Россияне продолжают внимательно наблюдать за изменением курсов валют. Жители нашей страны постепенно привыкают к доллару дороже 90 рублей и евро дороже 100 рублей. Известный российский аналитик Владислав Антонов рассказал, что можно ждать от иностранной валюты в наступившем году.
Стоит отметить, что многие россияне болезненно реагируют на высокую стоимость доллара и евро. Сегодня путешествия за границу остались доступными для весьма ограниченного числа людей. Многие уже не могут позволить себе побывать за рубежом из-за высоких цен.
Впрочем, некоторым утешением для россиян может стать тот факт, что ситуация в целом стабилизировалась. Антонов заявил, что, по его прогнозу, рубль в 2024-м году не упадет ниже отметки в 95 единиц за доллар и 101 единицы за евро. Такой прогноз по поводу пределов ослабления рубля финансист сделал в беседе с журналистами.
По мнению эксперта, эти значения могут быть достигнуты во втором квартале текущего года. Специалист напомнил, что негативным образом на курс рубля действует снижение цен на энергоресурсы, рост дефицита бюджета и другие факторы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, ранее россиянам рассказали, когда должны упасть цены на жилье.
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