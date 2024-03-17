Куда "полетит" рубль после президентских выборов

Экономист рассказал, что оказывает поддержку российской валюте

Курс российского рубля на ближайшей неделе в марте будет определяться выборами президента, а также заседанием Цетрального банка по ставке. Оба события рынок берет в расчет. Тем не менее, американский доллар может отыграть свои позиции, указывает финансовый аналитик Владислав Антонов.

По словам эксперта, ослабление российской валюты спровоцировал рост международной политической обстановки, а также выжидательное поведение рынка в преддверии президентских выборов. Рубль также начал испытывать давление из-за американской инфляции.

Так, нефть Brent показала рост за 84 доллара за баррель, устремившись к показателям 87,5 доллара. Если же риски в геополитике будут сочтены рынком как сохраняющиеся, Brent еще покажет рост до 88 с половиной доллара. Однако дорогостоящая нефть позитивно отражается на российской валюте.

Однако есть вариант спада российской валюты – к рубежу 92,3 за доллар, в таком случае "американец" продвинется к рубежу в 93,3 рубля.

В середине марта рынок сделает свои выводы по итогам выборов в России. Политическая стабильность в стране играет на руку рублю. А 22 марта Центральный банк, по прогнозам, сохранит ставку на уровне 16%. Несмотря на замедление темпов роста цен, годовая инфляция осталась практически неизменной с эффектом прошлогодней расчетной базой.

Антонов рассказал о курсе валют на ближайшую неделю в марте: евро останется в пределах 99,1-101,8 руб., а доллар – от 90 до 90,3 рубля.