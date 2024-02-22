Для накопления денег нужно постоянно пополнять сбережения - экономист Абрамов

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Для того, чтобы накопить средства, человек должен постоянно откладывать полученные деньги к остальным сбережениям. Экономист Александр Абрамов указал, что в таком случае необходимо проявлять финансовую осторожность – то есть избегать рисков вроде скупки сотен акций.
Если же вы решили рискнуть, то не стоит все сбережения тратить на акции. Предпочтительнее, конечно, рисковать малой частью того, что имеется у вас в запасе.
Экономист порекомендовал регулярно пополнять свои сбережения. Это своего рода финансовая тренировка – откладывать средства понемногу и на регулярной основе. Так человек сформирует внутреннюю финансовую дисциплину.
Абрамов рекомендует сформировать четкую финансовую цель и действовать уже после получения конкретных советов, которые можно найти в Интернете. Потому что стратегии инвестирования могут отличаться друг от друга, исходя из цели, которую вы перед собой ставите.
Абрамов также призвал россиян не поддаваться на спекуляции и не принимать скоропалительных решений, услышав новость о скачках в курсах валют или ценовых изменениях на рынке акций. Такие сделки, как правило, проводят специалисты. А вот любителям рискнуть своими сбережениями лучше инвестировать через биржевые фонды с низкой комиссией.
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