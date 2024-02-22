Для накопления денег нужно постоянно пополнять сбережения - экономист Абрамов

Экономист назвал россиянам лучший способ научиться копить деньги
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Эксперт рассказал, как привить себе финансовую дисциплину

Для того, чтобы накопить средства, человек должен постоянно откладывать полученные деньги к остальным сбережениям. Экономист Александр Абрамов указал, что в таком случае необходимо проявлять финансовую осторожность – то есть избегать рисков вроде скупки сотен акций. 

Если же вы решили рискнуть, то не стоит все сбережения тратить на акции. Предпочтительнее, конечно, рисковать малой частью того, что имеется у вас в запасе.

Экономист порекомендовал регулярно пополнять свои сбережения. Это своего рода финансовая тренировка – откладывать средства понемногу и на регулярной основе. Так человек сформирует внутреннюю финансовую дисциплину.

Абрамов рекомендует сформировать четкую финансовую цель и действовать уже после получения конкретных советов, которые можно найти в Интернете. Потому что стратегии инвестирования могут отличаться друг от друга, исходя из цели, которую вы перед собой ставите.

Абрамов также призвал россиян не поддаваться на спекуляции и не принимать скоропалительных решений, услышав новость о скачках в курсах валют или ценовых изменениях на рынке акций. Такие сделки, как правило, проводят специалисты. А вот любителям рискнуть своими сбережениями лучше инвестировать через биржевые фонды с низкой комиссией.

Ранее телеканал "360" в своем материале рассказал о причинах аннулирования лицензии у Qiwi банка, прояснив, чего ожидать клиентам, желающим вернуть свои средства с заблокированных счетов.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
По теме

В Британии заявили о бегстве Зеленского из Киева после провала ВСУ

Украинский лидер пытается спасти свой политический рейтинг

Турция решила сыграть против России из-за угроз со стороны США

Анкара действует против своих интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей