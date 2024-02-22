Для накопления денег нужно постоянно пополнять сбережения - экономист Абрамов

Эксперт рассказал, как привить себе финансовую дисциплину

Для того, чтобы накопить средства, человек должен постоянно откладывать полученные деньги к остальным сбережениям. Экономист Александр Абрамов указал, что в таком случае необходимо проявлять финансовую осторожность – то есть избегать рисков вроде скупки сотен акций.

Если же вы решили рискнуть, то не стоит все сбережения тратить на акции. Предпочтительнее, конечно, рисковать малой частью того, что имеется у вас в запасе.

Экономист порекомендовал регулярно пополнять свои сбережения. Это своего рода финансовая тренировка – откладывать средства понемногу и на регулярной основе. Так человек сформирует внутреннюю финансовую дисциплину.

Абрамов рекомендует сформировать четкую финансовую цель и действовать уже после получения конкретных советов, которые можно найти в Интернете. Потому что стратегии инвестирования могут отличаться друг от друга, исходя из цели, которую вы перед собой ставите.

Абрамов также призвал россиян не поддаваться на спекуляции и не принимать скоропалительных решений, услышав новость о скачках в курсах валют или ценовых изменениях на рынке акций. Такие сделки, как правило, проводят специалисты. А вот любителям рискнуть своими сбережениями лучше инвестировать через биржевые фонды с низкой комиссией.

Ранее телеканал "360" в своем материале рассказал о причинах аннулирования лицензии у Qiwi банка, прояснив, чего ожидать клиентам, желающим вернуть свои средства с заблокированных счетов.