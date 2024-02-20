Каким россиянам нужно срочно попрятать деньги: предостережение экономиста

Некоторые могут лишиться сбережений

Благодаря титаническим усилиям правительства РФ российская экономика выстаивает под небывалым натиском западных санкций. Однако положение дел в нашей стране очень сложно назвать благоприятным. Известный российский экономист Михаил Делягин обратился с важным предостережением в адрес россиян.



Эксперт по финансам рассказал, кому нужно как можно быстрее перепрятать свои денежные средства. Речь идет о владельцах крупных вкладов, сумма которых превышает размер гарантированной страховой выплаты на случай прекращения деятельности банка. Как известно, когда кредитная организация закрывается, ее вкладчикам выплачивают только сумму, которую покрывает гарантированная страховка. Остальные деньги просто пропадут.



Делягин уверен, что в ближайшее время ситуация в финансовом секторе будет только ухудшаться. По мнению именитого специалиста, кризис будет носить глобальный характер и затронет многие страны. Вначале начнут массово закрываться частные компании, что приведет к коллапсу банковской сферы, которая в основном кормится за счет обслуживания мелких и средних предпринимателей.



Делягин считает, что в конце концов в России может остаться всего порядка 20 крупных институциональных банков. Остальные прекратят свою деятельность, что приведет к большим финансовым потерям среди вкладчиков, которые не успеют перепрятать свои деньги.



К слову, ранее стало известно, от каких банкнот евро и долларов лучше побыстрее избавиться.

