Экономист назвал купюры доллара и евро, от которых стоит избавиться

Некоторые банкноты лучше не хранить дома

Немало жителей нашей страны в стремлении сохранить накопленные средства стараются вкладывать их в валюту других стран. Особой популярностью пользуются доллары и евро. Однако существуют две купюры, от которых лучше избавиться. По крайней мере, таким советом поделился сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.



Эксперт обратил внимание на нюансы оборота купюра достоинством 500 евро и 100 долларов. Специалист призвал с особенной бдительностью относиться к этим банкнотам.

Что касается евро, крупная купюра в 500 единиц может стать большой проблемой при посещении европейских стран. Очень редко рестораны и небольшие магазины соглашаются принимать данные банкноты. Их прекратили печатать еще в 2016-м году, а в 2019-м стали изымать из оборота. Так что от такой купюры лучше избавиться, разменяв ее на более мелкие.

Также стоит быть бдительным с купюрой в 100 долларов старого образца. Есть серьезная вероятность, что ценная бумажка может быть поддельной. Переславский посоветовал обратиться в банк и проверить денежные средства перед поездкой. А лучше и вовсе обменять их на купюры нового образца.

К слову, ранее был назван предел падения курса рубля в 2024-м году.