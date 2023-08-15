Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля

Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страна может лишиться тысяч работников

Слабый рубль может привести к массовому отъезду трудовых мигрантов из России, поскольку в таких условиях им будет крайне невыгодно продолжать трудиться в стране. Такое заявление сделал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов в беседе с "Ведомостями".

Согласно последнему опросу, около половины мигрантов уже подумывают о том, чтобы уехать из России. Остаться планируют только 25% из почти 23 тыс опрошенных человек. Как пояснил Исмаилов, многим становится невыгодно работать в стране, поскольку их фактические доходы приближаются к тем, что они получили бы на родине.

Подобное может нанести экономике России серьезный удар. По словам чиновника, в первую очередь из-за отъезда иностранных рабочих пострадают сферы обслуживания: ритейл, общепит, клининг, курьерская доставка и сельское хозяйство.

"У граждан Таджикистана сейчас на выбор есть 15 стран для заработка. Если раньше наиболее популярными были Россия и Казахстан, то сейчас, например, на стройку едут в Южную Корею, а сельскохозяйственный сезон таджики проводят в Великобритании", – указывается в статье.

Отдельно новости о рейдах на мигрантов играют роль психологического давления, из-за которого многие не захотят остаться в России.

После резкого подъема курса доллара и евро в минувший понедельник, стоимость иностранных валют упала. Как сообщает телеканал "360", доллар удалось снизить почти на 10 рублей – до 92,6 рублей. Евро торговался на уровне почти 104 рублей.

Падение курса рубля объясняют по-разному. ЦБ заявляет, что это связано с внешней торговлей, а помощник Путина Орешкин, напротив, обвиняет регулятор в мягкой кредитно-денежной политике, передает URA.RU.

Ранее эксперты заявили, что россияне неожиданно отреагировали на падение курса рубля.

Источник: Ведомости
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