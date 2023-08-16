Хитрый план: рублю предрекли резкий рост к точной дате

Опытный эксперт поделился своим прогнозом

Жители нашей страны продолжают с замиранием сердца наблюдать за скачками курсов валют. Резкий обвал рубля смешал карты многим россиянам. С диким курсом в больше ста рублей за доллар поездка за границу представляется чем-то совсем не доступным. Однако опытные экономисты считают, что скоро ситуация в финансовом секторе заметно изменится.



Так, ведущий аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский считает, что стремительное обрушение курса рубля было хитрым планом российского Министерства финансов. За счет обвала национальной валюты предприятия-экспортеры получают баснословную прибыль.

"С них соберут в итоге налоги, и курс рубля пойдет в рост", – объяснил происходящее опытный экономист.

Аналитики уверены, что ситуация с подскочившим до небес курсом американской валюты исправится уже в ближайшие месяцы. По прогнозам экономических экспертов, к 1 октября цена за один доллар упадет до 90 рублей, а то и ниже.



К слову, ранее стало известно, какой удар может быть нанесен по России из-за резкого ослабления курса рубля. Страна рискует лишиться огромного числа работников. Мигрантам больше не выгодно трудиться на российских площадках, так как рубль стремительно подешевел.

