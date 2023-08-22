Евро предрекли печальную участь

Отказ от сотрудничества с Россией ударил по валюте

Валюте европейских стран предрекли печальный исход. По мнению опытного финансового эксперта Владимира Григорьева, евро в скором времени может стать дешевле доллара.



Эксперт напомнил, что европейская экономика отлично чувствовала себя в условиях использования дешевых энергетических ресурсов из Российской Федерации. Европейцы сами выстрелили себе в ногу, и теперь их экономика серьезно просела.



Как отмечает телеканал "360", на 22 августа стоимость евро составляет 102,57 рубля, доллар торгуется по 94,14 рубля. Значительный рост стоимости валюты уже сказался на многих сферах жизни россиян. Например, поездки за границу становятся все более недоступными.

