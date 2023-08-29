Проблема в Индии: названа неожиданная причина обвала рубля

Россияне весьма опечалены происходящими событиями

Многие жители нашей страны начинают день с просмотра курсов валют. Очевидно, что резкий рост стоимости доллара и евро негативным образом сказывается на жизни простых людей. Многие продукты дорожают, а возможность выехать за границу становится весьма призрачной. Бывший руководитель российского Минфина Михаил Задорнов рассказал, по какой причине, в частности, обвалилась наша валюта.



Оказалось, что падение рубля во многом связано с такой неочевидной проблемой, как влияние индийской рупии. Об этом сообщает информационный ресурс URA.RU. Задорнов пояснил, что этим летом отечественные компании получили большие объемы рупий. Валюта Индии в изобилии появилась в нашем распоряжении за счет активного экспорта нефти.

Задорнов пояснил, что за первые шесть месяцев текущего года мы отправили в Индию черного золота на 30 миллиардов долларов. В то же время импорт из этой страны не превышает 6-7 миллиардов долларов в год, отмечает телеканал "360".

"Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта", – пояснил опытный эксперт. Его слова приводит телеканал RT.

К слову, ранее стало известно, что жители нашей страны кинулись скупать три продукта, так как боятся дефицита.