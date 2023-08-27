Россияне кинулись скупать три продукта: боятся дефицита

Ситуация в стране оставляет желать лучшего

В последнее время новости о событиях, разворачивающихся на международной арене и внутри нашей страны, пугают многих россиян. Бесконечные удары санкционной дубиной, взлет курсов иностранных валют до небес – все это заставляет жителей нашей страны сильно нервничать. Люди боятся, что перипетии в мировом пространстве могут сказаться на их благополучии. Разумеется, никто не хочет столкнуться с дефицитом, хорошо известным по лихим девяностым.



Так, некоторые граждане ринулись в магазины. Люди скупают три категории продуктов. Особенный ажиотаж заметили в магазинах Тюменской области. Сотрудники крупнейшей торговой сети обратили внимание, что россияне сметают с прилавков макароны, крупы и консервы.



Такой нервный интерес к продуктам долгого хранения появился у жителей российского региона на фоне резкого скачка зарубежной валюты. Люди боятся, что вскоре цены на продукты питания могут резко подскочить, а за этим последует дефицит, поэтому стараются запастись едой впрок.



При этом любопытно, что по наблюдению сотрудников магазинов, по несколько пачек продуктов долгого хранения приобретают люди пожилого и среднего возраста. Молодежь ведет себя более спокойно и закупается в привычном режиме.



К слову, ранее "Утро.ру" писало о том, что из аптек может исчезнуть популярное средство.

