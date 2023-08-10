Удар по аптекам: россиян могут лишить дешевых препаратов

Власти планируют ввести новые акцизы

Россияне оказались в непростой ситуации – из аптек страны могут исчезнуть дешевые препараты. Это может случиться, если в нашей стране примут новую законодательную инициативу.



На данный момент власти обсуждают документ, согласно которому предполагается внедрение акцизов для этилового спирта. Разумеется, законопроект может ударить по аптекам.

В частности, из-за акцизов подорожает спирт, а за ним и спиртосодержащие препараты. Некоторые средства могут и вовсе исчезнуть, полагает эксперт в области фармакологии Николай Беспалов.

Экстренно бежать в аптеки и закупаться впрок все же не стоит. Специалист не видит особых рисков для простых россиян. По его словам, жизненно важным лекарствам не грозит повышение цен или дефицит.

Однако он отметил, что из аптек могут исчезнуть средства, которые чаще покупают не ради лечения, а ради получения эффекта алкогольного опьянения. Речь идет, у примеру, о настойке боярышника.

Кстати, новый налоговый режим в совокупности с нестабильным курсом национальной валюты уже повлиял на отечественный рынок автомобилей. Напомним, с 1 августа власти проиндексировали так называемый утилизационный сбор. Так, для юридических лиц налог возрос на несколько сотен тысяч рублей.