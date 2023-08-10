Удар по аптекам: россиян могут лишить дешевых препаратов

Удар по аптекам: россиян могут лишить дешевых препаратов
Фото: pixabay.com
Власти планируют ввести новые акцизы

Россияне оказались в непростой ситуации – из аптек страны могут исчезнуть дешевые препараты. Это может случиться, если в нашей стране примут новую законодательную инициативу.

На данный момент власти обсуждают документ, согласно которому предполагается внедрение акцизов для этилового спирта. Разумеется, законопроект может ударить по аптекам.

В частности, из-за акцизов подорожает спирт, а за ним и спиртосодержащие препараты. Некоторые средства могут и вовсе исчезнуть, полагает эксперт в области фармакологии Николай Беспалов.

Экстренно бежать в аптеки и закупаться впрок все же не стоит. Специалист не видит особых рисков для простых россиян. По его словам, жизненно важным лекарствам не грозит повышение цен или дефицит.

Однако он отметил, что из аптек могут исчезнуть средства, которые чаще покупают не ради лечения, а ради получения эффекта алкогольного опьянения. Речь идет, у примеру, о настойке боярышника.

Кстати, новый налоговый режим в совокупности с нестабильным курсом национальной валюты уже повлиял на отечественный рынок автомобилей. Напомним, с 1 августа  власти проиндексировали так называемый утилизационный сбор. Так, для юридических лиц налог возрос на несколько сотен тысяч рублей.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Дети останутся с мамой: почему Меган Маркл бросила принца Гарри

Сын Карла III покинул семью

"Я обрадовалась": Бледанс о последствиях введенных против нее санкций Украине

Актриса знает, чем не угодила Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей