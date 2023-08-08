"Раздули спекулянтов": на шее россиян затягивают ипотечную удавку

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Казалось бы, после после мировой экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса и последующими геополитическими сдвигами, в России постепенно начал приходить в норму рынок недвижимости. Особенно влияние на ситуацию оказии оперативные и эффективные действия правительства.
Однако ситуация резко изменилась. Действующие в стране льготные условия кредитования способствовали обогащению спекулянтов, а простым граждане все так же сложно приобрести квартиру. Цены на недвижимость не соответствуют рыночным условиям.
Об этом заявила эксперт по ипотеке Ирина Радченко. По ее словам, сегодня в России стоимость квадратного метра жилья абсолютно неадекватная.
"Стоимость выросла, потому что с помощью льготной ипотеки раздули инвесторов, спекулянтов, которые набирали по две-три ипотеки, надеясь, что потом продадут", – отметила Ирина Радченко.
Она также подчеркнула, что вишенкой на торте стало повышение кредитной ставки по недвижимости со стороны "Сбера". Теперь за квартиру в новостройке придется платить до 11,4%, а на вторичном рынке – 11.7%. Похоже, на шее россиян затягивают ипотечную удавку.
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