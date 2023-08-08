Почему нельзя делать УЗИ без назначения врача

Почему нельзя делать УЗИ без назначения врача
УЗИ. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Процедура считается опасной

В современном мире сделать УЗИ может любой желающий и в любое время. Это исследование показывает наличие или отсутствие каких-либо патологий и позволяет на ранних стадиях "поймать" опасные заболевания и принять меры. 

Некоторые просто идут в платный медицинский центр и делают это исследование за деньги, посто ради спокойствия. Однако делать так нельзя, предупреждают врачи. Более того, это запрещено законом. Ведь УЗИ не такая уж безобидная процедура. 

Делать УЗИ без направления врача запрещено по закону как в госклиниках, так и в частных медучреждениях, предупреждает Верховный суд РФ. В Минздраве России пояснили информацию. 

По данным ведомства, ультразвуковая диагностика считается сложным видом медицинского вмешательства, которая может привести к осложнениям. Именно поэтому решение делать УЗИ должен принимать исключительно медработник, изучивший весь анамнез пациента. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что медики назвали самую полезную для здоровья рыбу. Такой сорт морских обитателей при правильном приготовлении и регулярном употреблении в пищу способен даже продлить человеку жизнь. Такую рыбу врачи называют сокровищницей полезных веществ. 

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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