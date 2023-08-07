Продлевает жизнь: названа самая полезная для здоровья рыба

Врач раскрыла, какая рыба является сокровищницей полезных веществ

Многие специалисты неустанно твердят о пользе употребления рыбы для взрослых, детей и пожилых. Как известно, этот продукт очень богат важными для поддержания здоровья человека веществами. Однако один вид рыбы, как оказалось, является наиболее полезным из всех.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что настоящей сокровищницей питательных элементов является скумбрия. Эта рыба, по словам эксперта, является прекрасным источником омега–3 жирных кислот и белка, полезных для человека. А в каких-то случаях этот продукт может не только обеспечить организм важными веществами, но и даже таким образом продлить жизнь.

Особая ценность скумбрии состоит в том, что ее не выращивают как аквакультуру, и полезные элементы в ней формируются естественным путем. Кроме того, по словам специалиста, содержащийся в этой рыбе белок быстро усваивается. А также она содержит большое количество витамина D, который важен для состояния иммунной системы и костей.

Таким образом, употребление скумбрии может благоприятно влиять на здоровье сердца и сосудов, а также помочь в предотвращении развития атеросклероза, инфаркта, инсульта и остеопороза, с которым часто сталкиваются пожилые люди. В результате благодаря этому продукту можно значительно улучшить качество жизни и, возможно, ее продлить.

Если употребление рыбы принесет организму только пользу, то некоторые другие продукту, наоборот, могут лишь навредить. Ранее "Утро.ру" писало, почему не стоит покупать овощи и фрукты с рук и чем это может обернуться.