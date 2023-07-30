Почему опасно покупать овощи и фрукты с рук

Почему опасно покупать овощи и фрукты с рук
Фото: Sergey Petrov / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
По словам специалиста, употребление таких продуктов может обернуться проблемами

Существует мнение, что купленные у уличных торговцев продукты являются более качественными и вкусными, чем те, что лежат на полках в супермаркетах. А вот специалисты уверены, что покупать овощи и фрукты с рук все же не стоит...

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев предупредила, что употребление продуктов, которые продают уличные торговцы, может обернуться проблемами со здоровьем. Эксперт призвала россиян не покупать овощи и фрукты с рук и объяснила, какую потенциальную опасность они несут.

По словам специалиста, подобные продавцы часто пренебрегают правилами гигиены. Нередко случается, что ящики с продуктами хранятся прямо на земле. В результате на них оседает пыль, грязь и выхлопные газы. Кроме того, уличные торговцы могут обрабатывать овощи и фрукты химикатами, чтобы продлить срок хранения и улучшить внешний вид товара.

Также врач объяснила, что такие продавцы могут не соблюдать условия хранения. Поэтому особенно опасно покупать у непроверенных торговцев молочку, мясо и яйца. Если эти продукты держать при слишком низкой температуре или, в случае мясных изделий, не подвергнуть достаточной термической обработке, в них могут размножиться возбудители инфекций.

Ну а если покупать овощи и фрукты в правильных и проверенных местах, они будут приносить лишь пользу. Некоторые продукты, как писало "Утро.ру" ранее, даже помогают справиться с повышенным давлением.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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