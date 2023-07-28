Медик назвала "сезонный" способ справиться с повышенным давлением

Медик назвала "сезонный" способ справиться с повышенным давлением
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Сработает только летом - однако эффект не заставит себя долго ждать

Существует масса способов нормализовать давление и привести сосуды в порядок. Врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, как сезонные фрукты и овощи помогают улучшить состояние организма – для этого необходимо включить в рацион яблоки, крыжовник, черную смородину, огурцы со свеклой.

Огурцы отлично насыщают нас влагой без повышения уровня глюкозы и инсулина. А в черной смородине в обилии содержатся антиоксиданты, тонизирующие внутренние стенки сосудов.

Гипертоникам идеально подойдет вода, о которой все несправедливо забывают, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Теплая и негазированная жидкость выводит желчь и налаживает работу ЖКТ.

Диетолог также рекомендует сократить количество жирной пищи со специями, которые негативно влияют на сосудистый тонус – а вместе с тем свести к минимуму употребление крепкого чая, кофе и спиртного.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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