Кому вредит вегетарианство: диетолог рассказала об опасности отказа от мяса

Кому вредит вегетарианство: диетолог рассказала об опасности отказа от мяса
Фото: t.me/truekpru
продолжениеДиетолог раскрыла главную опасность зеленого чая
Организм подскажет сам, когда устанет от грубой клетчатки

Убежденные веганы и вегетарианцы уверены, что отказ от белков животного происхождения чрезвычайно полезен для организма. Диетолог Светлана Кириллюк указала, что нередко прописывает таким пациентам диету с включением в рацион молока и яиц – когда без белка не обойтись.

"Большинство овощей и фруктов выращиваются с использованием ядов, которые убивают паразитов и сорняки, и эти вещества могут оставаться в пище и воздействовать на организм. Приходится употреблять много грубой клетчатки, которая переваривается хуже, чем животная пища, и может вызвать хронические болезни, – отметила диетолог.

В группе риска из тех, кому не стоит практиковать вегетарианство – дети, беременные женщины, пациенты с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, а также люди с декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Источник: Primamedia.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Япония нанесла неожиданный удар по России

Токио старательно поддерживает западных кураторов

Кремль отреагировал на удар ВСУ по Таганрогу

Путину уже доложили о произошедшем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей