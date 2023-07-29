Кому вредит вегетарианство: диетолог рассказала об опасности отказа от мяса

Организм подскажет сам, когда устанет от грубой клетчатки

Убежденные веганы и вегетарианцы уверены, что отказ от белков животного происхождения чрезвычайно полезен для организма. Диетолог Светлана Кириллюк указала, что нередко прописывает таким пациентам диету с включением в рацион молока и яиц – когда без белка не обойтись.

"Большинство овощей и фруктов выращиваются с использованием ядов, которые убивают паразитов и сорняки, и эти вещества могут оставаться в пище и воздействовать на организм. Приходится употреблять много грубой клетчатки, которая переваривается хуже, чем животная пища, и может вызвать хронические болезни, – отметила диетолог.

В группе риска из тех, кому не стоит практиковать вегетарианство – дети, беременные женщины, пациенты с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, а также люди с декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями.