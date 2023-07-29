Диетолог раскрыла главную опасность зеленого чая

Проблемы будут не только у страдающих от гастрита

Зеленый чай не рекомендуют употреблять при проблемах с ЖКТ, нарушениях сна и высоком уровне давления, указала врач-диетолог Марият Мухина.

Специалист отметила, что такой прекрасный напиток нередко оказывает негативное влияние на состояние ЖКТ, повышая кислотность желудка. Поэтому страдающим от гастрита нежелательно его пить.

Еще один повод для беспокойства – содержание в зеленом чае кофеина. Благодаря которому напиток, как известно, оказывает тонизирующий эффект. Поэтому его не рекомендуют употреблять после 16:00 тех, кого мучает бессонница.

"Также кофеин может несколько повысить артериальное давление, поэтому, если у человека и так высокие показатели, употреблять напиток нежелательно", – напомнила Мухина.

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