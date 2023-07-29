Грозит страшной болезнью: какие напитки нельзя употреблять

Грозит страшной болезнью: какие напитки нельзя употреблять
Фото: www.unsplash.com
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Никто не будет спорить, что колоссальное значение для здоровье человека имеют продукты, которые он регулярно употребляет в пищу. Для того чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, нужно очень внимательно относиться к ежедневному меню. Важной информацией по этому поводу поделился врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

В первую очередь, эксперт обратил внимание, что нельзя поддаваться на красочную рекламу, которая предлагает постоянно употреблять вредные продукты. Так, знаменитая сладкая газировка может стать причиной очень серьезного заболевания. Такой напиток ни в коем случае нельзя регулярно использовать, чтобы освежиться.

Газировка негативно сказывается на работе желудка, вызывает сильную отрыжку, которая может перерасти в хроническую изжогу. Дело в том, что этот продукт фактически сжигает нижние отделы пищевода – необратимые процессы происходят из-за изжоги. Как подчеркнул медицинский эксперт, регулярное употребление газированных напитков может привести к раку пищевода.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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