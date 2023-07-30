Не холестерин и не лишний вес: кардиохирург Бокерия назвал главного врага для сердца

Безответственное отношение к своему организму судьба не простит

Кардиохирург Лео Бокерия в свои 83 года продолжает принимать пациентов и курирует операции на сердце. Он не собирается отправляться на пенсию и продолжает активно работать, за что его благодарят пациенты по всему миру.

Энергичность и профессионализм Лео Бокерии до сих пор восхищает людей по всему миру. В свежем интервью врач рассказал о привычках, которые продлевают здоровье сердца и о том, что может сократить человеку жизнь.

По его словам, важную роль в здоровье сердца играет генетика. Но полагаться только на это не стоит. При соблюдении определенных правил человек может значительно продлить себе жизнь, уверяет врач. Для хорошего самочувствия не нужно прилагать много усилий. Достаточно сбалансированно питаться, есть больше овощей и заниматься спортом.

Помимо этого важно быть щедрым и добросердечным человеком и не сквернословить. По словам Лео Бокерии, мат особенно вредит сердцу.

"Перво-наперво нужно исключить из своего лексикона матерные слова. Поверьте, я нисколько не шучу!" – заявил врач.



Ругань, ненависть и агрессия разрушает жизнь человека, предупредил кардиохирург. Если человек хочет жить долго, лучше всего отказаться от таких слов.