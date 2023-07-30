Рвота, диарея, вздутие: нутрициолог предупредил об опасности употребления арбуза

Эту ягоду нельзя сочетать с рядом продуктов

Лето в самом разгаре, а это значит, что скоро настанет сезон поспевания арбузов. Однако не торопитесь без оглядки покупать эту любимую многими ягоду и употреблять ее в пищу. Оказывается, есть масса нюансов, не учитывая которые, можно серьезно себе навредить.

Нутрициолог Мария Клетанина предупредила, что есть ряд продуктов, с которыми ни в коем случае нельзя сочетать арбуз. Это сыры фета, брынза, овечий и козий сыр. Если они попадут в ваш организм вместе с мякотью арбуза, может произойти неблагоприятная реакция.

Кроме того, если вы поели арбуз, исключите из рациона в ближайшее время другие молочные, кисломолочные продукты, жирную пищу, хлеб, яйца, бобовые, мясо, рыбу, крупы и алкоголь.

Это правило особенно важно для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно гастрит, чрезмерное газообразование и тяжесть в животе.

То же самое касается дыни. Ее тоже нельзя есть вместе с данными видами сыров. В противном случае вы рискуете заработать осложнения болезней ЖКТ.

Нутрициолог отметила, что сочетание всех вышеперечисленных продуктов может нарушить микрофлору кишечника и даже привести к диарее и рвоте. Так что иногда люди путают отравление арбузом с банальными осложнениями хронических недугов.