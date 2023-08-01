В каких местах можно покупать дыню без опасений отравиться

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что дыня, как и прочие бахчевые культуры, накапливает нитраты из-за произрастания в почве. Помните, что нередко плод подкармливают азотистыми удобрениями для быстрого роста – поэтому лучше не покупать дыню до наступления сезона созревания.Пока что покупателям доступен ранний сорт "Колхозница", выращенная в России. А вот "Торпеда" в основном растет в жаркой Средней Азии и созревает в конце лета. Самолетами их не везут, при дальнем пути в холодную Россию дыня теряет все свои витаминные свойства.
Контролируют нитратную составляющую в наши времена в значительной степени жестче, чем ранее. Впрочем, он доступен лишь в сертифицированных точках с продовольствием. С этой точки зрения дыню нужно покупать лишь в магазинах со всеми доступными условиями для ее хранения.
А вот приобретение дыни, которая лежит в багажнике авто или в придорожном ларьке – дело исключительно на ваш страх и риск. Гарантий здесь никто не дает. Поэтому не стоит покупать ничего в разрезанном виде.
Ранее россиянам озвучивали правила при выборе арбуза.
Дела киевского режима идут все хуже