В каких местах можно покупать дыню без опасений отравиться

В каких местах можно покупать дыню без опасений отравиться
Galina Barbieri/www.globallookpress.com
Придорожные ларьки - худший из вариантов

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что дыня, как и прочие бахчевые культуры, накапливает нитраты из-за произрастания в почве. Помните, что нередко плод подкармливают азотистыми удобрениями для быстрого роста – поэтому лучше не покупать дыню до наступления сезона созревания.

Пока что покупателям доступен ранний сорт "Колхозница", выращенная в России. А вот "Торпеда" в основном растет в жаркой Средней Азии и созревает в конце лета. Самолетами их не везут, при дальнем пути в холодную Россию дыня теряет все свои витаминные свойства.

Контролируют нитратную составляющую в наши времена в значительной степени жестче, чем ранее. Впрочем, он доступен лишь в сертифицированных точках с продовольствием. С этой точки зрения дыню нужно покупать лишь в магазинах со всеми доступными условиями для ее хранения.

А вот приобретение дыни, которая лежит в багажнике авто или в придорожном ларьке – дело исключительно на ваш страх и риск. Гарантий здесь никто не дает. Поэтому не стоит покупать ничего в разрезанном виде.

Ранее россиянам озвучивали правила при выборе арбуза.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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