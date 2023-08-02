Чайный гриб оказался невероятно полезным для диабетиков

Чайный гриб оказался невероятно полезным для диабетиков
Фото: unsplash.com
Напиток помогает снизить уровень глюкозы

Американские ученые после исследования воздействия настоя из чайного гриба на организм смогли установить, что напиток является невероятно полезным для диабетиков второго типа. Оказалось, что он помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Эксперимент провели на 12 добровольцах. Половина из них ежедневно в течение месяца выпила кружку с настоем, не меняя рацион. Остальная часть питалась как обычно с добавлением к пищи напитка-плацебо. После 30 дней группы поменяли местами.

По итогу удалось выяснить, что если настой из чайного гриба употреблять натощак каждый день, то средний уровень глюкозы падал со 164 до 116 мг на децилитр крови. 

Исследователи намереваются провести дополнительные изучения, чтобы узнать, какие вещества помогают добиться такого эффекта.

Источник: Medical Xpress
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