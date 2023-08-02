Приемные отделения московских больниц модернизируют по новому стандарту экстренной медпомощи – Собянин

В столице стартовал второй этап реконструкции стационаров

Приемные отделения 11-ти московских больниц модернизируют в соответствии с новым стандартом экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По статистике, около миллиона человек в год попадают в московские больницы по экстренным показаниям – кто-то получает травму, попадает в аварию, у кого-то обостряются хронические заболевания или случается сердечный приступ. Поэтому закономерно, что при решении вопроса о реформе здравоохранения Москвы значительная роль была отведена модернизации системы экстренной медпомощи.

Первым этапом этой работы стало строительство шести флагманских центров крупнейших городских стационаров, напоминает Сергей Собянин. Два из них – в НИИ им. Склифосовского и ГКБ им. Вересаева – уже принимают пациентов. Оставшиеся четыре тоже скоро вступят в строй. Пришла очередь других городских больниц.

"Мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц",

– сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

На этом этапе будет проведена полная реконструкция приемных отделений таких стационаров, как ГКБ им. М.П. Кончаловского, ГКБ № 13, ГКБ № 24, ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. М.Е. Жадкевича, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а также детских – ДГКБ им. З.А. Башляевой, Морозовская ДГКБ, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, ДГКБ № 9 им. Г.Н Сперанского.

Везде будет создано единое многофункциональное пространство, удобная навигация, комфортные зоны ожидания, внедрена система "врач к пациенту", когда диагностика и обследования, по возможности, будут проводиться у койки пациента.

Немедицинские вопросы, например, связи с родственниками, будут помогать решать социальные координаторы. В трудных эмоциональных ситуациях пациентам будут помогать психологи столичной соцзащиты.

Нужно отметить, что в московских больницах, построенных недавно, реконструкции приемных отделений не потребуется, поскольку там можно внедрить новый стандарт экстренной помощи на базе существующей современной инфраструктуры. Речь, в частности, о таких стационарах, как ММКЦ "Коммунарка", ГКБ им. Юдина, ГКБ № 67 им. Ворохобова, ГКБ им. Ерамишанцева, ГКБ им. Давыдовского, ГКБ № 31 им. Савельевой.

Ранее в столице утвердили новые стандарты медпомощи для мам с детьми, пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.