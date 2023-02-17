Проекту "Искренний сервис" в центрах "Мои документы" исполнилось пять лет - Собянин

Проекту "Искренний сервис" в центрах "Мои документы" исполнилось пять лет - Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Сегодня принципы "Искреннего сервиса" распространены и на другие городские службы

Пять лет назад в столице решили кардинально изменить подход к взаимодействию москвичей с государственными органами и ведомствами. Во главу угла было поставлено не просто оформление госуслуги, а, прежде всего, внимательное отношение к посетителю. Так в московских центрах "Мои документы" зародился проект "Искренний сервис". Об этом мэр Сергей Собянин напомнил в пятницу, 17 февраля.

Перед сотрудниками МФЦ поставили задачу – к вопросу каждого посетителя подходить не формально, а так, чтобы проблема была непременно решена. Такой настрой плюс дружелюбная атмосфера в центрах госуслуг быстро дали результат – москвичи выходили из офисов МФЦ довольные, с улыбками.

После успеха проекта в МФЦ стандарты "Искреннего сервиса" стали внедрять и в других городских службах. К примеру, в поликлиниках администраторы встречают пациентов, помогают им разобраться с записью, найти нужный кабинет, отвечают на немедицинские вопросы. В итоге и доктора не отвлекаются от непосредственных дел, и посетители довольны.

Сейчас сотрудники офисов МФЦ работают и в открывшемся недавно флагманском центре экстренной медицинской помощи на базе ГКБ имени В.В. Вересаева – первом из шести, запланированных в Москве. Именно они встречают пациентов и их родственников, помогают связаться с семьей, решают организационные вопросы. 

"Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе!"

– поблагодарил Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он опубликовал ролик, иллюстрирующий действие "Искреннего сервиса" в больницах и МФЦ.

Ранее Сергей Собянин рассказал о первом месяце работы флагманского центра медпомощи.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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