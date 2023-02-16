Врачи флагманского центра больницы имени Вересаева за месяц спасли около 4000 пациентов

Сергей Собянин рассказал об итогах работы нового стандарта экстренной медицинской помощи

Более 4 тысяч пациентов спасли медики флагманского центра больницы им. В.В. Вересаева в первый месяц работы. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что именно в этом центре впервые применили новый московский стандарт экстренной медицинской помощи.

За этот месяц больше всего пациентов по скорой поступило в больницу им.Вересаева с симптомами сердечно-сосудистых заболеваний, приступом аппендицита, панкреатитом, различными травмами. Из них примерно 20% были в тяжелом состоянии и 45% – в состоянии средней тяжести.

Врачи, пациенты и их родственники смогли на собственном опыте убедиться в эффективности работы по новому стандарту.

Так, пациентам больше не приходится ходить по разным кабинетам – практически все диагностические процедуры им проводят на больничной койке. Персонал отвечает на все вопросы и связывается с родственниками. Врачи получают все данные о пациенте еще до того, как он поступает в приемный покой.

Кроме этого, флагманский центр оборудован новейшей техникой, подчеркнул Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в Москве будет открыто шесть флагманских центров оказания экстренной помощи на базе крупных стационаров.