Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Более 4 тысяч пациентов спасли медики флагманского центра больницы им. В.В. Вересаева в первый месяц работы. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что именно в этом центре впервые применили новый московский стандарт экстренной медицинской помощи.
За этот месяц больше всего пациентов по скорой поступило в больницу им.Вересаева с симптомами сердечно-сосудистых заболеваний, приступом аппендицита, панкреатитом, различными травмами. Из них примерно 20% были в тяжелом состоянии и 45% – в состоянии средней тяжести.
Врачи, пациенты и их родственники смогли на собственном опыте убедиться в эффективности работы по новому стандарту.
Так, пациентам больше не приходится ходить по разным кабинетам – практически все диагностические процедуры им проводят на больничной койке. Персонал отвечает на все вопросы и связывается с родственниками. Врачи получают все данные о пациенте еще до того, как он поступает в приемный покой.
Кроме этого, флагманский центр оборудован новейшей техникой, подчеркнул Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Всего в Москве будет открыто шесть флагманских центров оказания экстренной помощи на базе крупных стационаров.
Москва насмехается над американскими соседями