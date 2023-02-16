Москва открывает "зеленый коридор" для проектов строительства и реконструкции промышленных объектов

Срок получения различных согласований и разрешений сократится примерно вдвое

Для реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения площадью от 1500 квадратных метров в Москве будет создан "зеленый коридор" (fast track). Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По оценке столичных властей, это значительно снизит срок выполнения ключевых административных процедур, что, соответственно, будет способствовать новой индустриализации столицы.

Так, срок проведения предварительного согласования предоставления земельного участка снижен с 12 до 7 рабочих дней.

Максимальный срок проведения процедур подписания, присвоения учетного номера и направления на рассмотрение в Росреестр проекта договора аренды земельного участка составит 7 рабочих дней вместо прежних 30.

С 30 до 15 рабочих дней сокращается срок согласования проектов организации дорожного движения, необходимых для проведения строительных работ.

Оформление и закрытие ордеров на проведение земельных работ и установку временных ограждений отныне будут осуществлять в уведомительном порядке. Поэтому срок проведения этих процедур снижен с 60 до 6 рабочих дней.

Эти и другие решения, в конечном итоге, помогут создавать в Москве производства, "обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры", а также новые рабочие места, отметил Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, чтоМосква одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям.