Мэр рассказал о поддержке импортозамещающих производств в столице

Московский инновационный кластер (МИК) объединил уже 35 тыс. организаций из 82 регионов страны, сообщил мэр Сергей Собянин. Зачастую участники МИК объединяются для реализации передовых проектов в самых разных областях. По словам мэра, это – экономически выгодная для всех интеграция, поэтому город предоставляет специальные возможности для кооперации стартапов, научных организаций, промышленных предприятий и т.д.

На сегодняшний день на базе МИК создано 15 межотраслевых коопераций, в которые вошли 911 компаний. Они реализуют высокотехнологичные проекты, в том числе в области медицинских технологий, электромобилестроения, 3D-печати, промышленного дизайна, микроэлектроники и пищевой промышленности.

К примеру, один из кластеров объединяет в себе 46 компаний, которые общими усилиями создают коленный модуль "Актив 2" с внешним источником энергии, а также изучают возможность применения отечественных полимеров для изготовления эндопротезов.

Другой пример межотраслевого кластера – создание электромобилей. Одни специалисты разрабатывают особые аккумуляторы, другие заняты дизайном фургонов на базе шасси УАЗ и т.д. В общей сложности в проекте задействованы 40 предприятий, включая столичный автозавод "Москвич".

Опыт показывает, что работать вместе – быстрее и эффективнее. Поэтому в перспективе цель – наладить макрокооперацию на уровне всей страны. Пока же Москва активно содействует развитию городских межотраслевых кластеров. Создать их может любой участник МИК. Для этого нужно подать заявление в личном кабинете на цифровой платформе i.moscow, заручившись согласием на присоединение к кластеру еще не менее 29 предприятий экосистемы. В течение 10 дней заявка будет рассмотрена.

Высокотехнологичные компании, реализующие проекты по импортозамещению, могут рассчитывать на гранты. На данный момент город одобрил гранты 15 предприятиям на сумму более 800 млн рублей. Средства позволили компаниям компенсировать расходы на оборудование, программное обеспечение, недвижимость и пр., указал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии наземного транспорта в столице.