Инновации уже помогли в 10 раз сократить время диагностики заболеваний

Москва активно внедряет применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале в среду, 15 февраля.

Столичные ученые разработали и внедрили такую методику тестирования нейросетей, что теперь компьютерные алгоритмы способны в режиме реального времени анализировать поступающие данные и выявлять различные патологии. В общей сложности ИИ проверил более 8,5 млн рентгеновских и КТ-снимков, помогая врачам поставить верный диагноз.

Сейчас компьютерное зрение способно выявить патологии по 19 направлениям лучевых исследований. Но ученые продолжают развивать нейросеть.

"К концу года планируем открыть новые направления для разработчиков – всего станет больше 50. Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене",

– сообщил Сергей Собянин. Он подчеркнул, все новые цифровые решения будут открыты столичным медикам.

Ранее специалисты рассказывали, о том, как работает Система поддержки принятия врачебных решений. С ее помощью доктора в поликлиниках поставили уже свыше 9 млн предварительных диагнозов, в 10 раз сократив время на назначение дополнительных исследований.