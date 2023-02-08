В столичное здравоохранение внедряется система искусственного интеллекта - Сергей Собянин

Современные технологии повышают эффективность работы медиков

Компьютерные технологии становятся сегодня неоценимыми помощниками человека в разных сферах деятельности. Весьма эффективно они используются и в области здравоохранения. Москва уделяет этому большое внимание и активно способствует внедрению систем искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

Для того, чтобы система ИИ была, действительно, эффективным помощником врача, нужна обширная база данных. В Москве она создана: ее содержание уже насчитывает более 2 млрд единиц систематизированной информации. Это уже делает ее одной из самых крупных в мире, а ведь она постоянно пополняется.

Благодаря хорошей базе столичные специалисты смогли научить искусственный интеллект принимать правильные решения. Это значительно экономит время врача и пациента и делает диагностику и выбор лечения более верным. Ведь система на основе собранного анамнеза предлагает врачу перечень наиболее вероятных причин заболевания и варианты терапии, так что доктор уже ничего не упустит и выберет оптимальные, на его взгляд, назначения.

"Понятно, что врач сам в конечном итоге ставит диагноз, но искусственный интеллект помогает ему правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, поможет выписать рецепт, правильно диагностировать. Это большая поддержка для врача. И это, конечно, уникальная система не только для Москвы, но и в целом для мира",

– высказался Сергей Собянин.

Еще один прорыв – технологии компьютерного зрения, когда система ИИ осуществляет расшифровку и анализ рентгеновских и КТ-снимков. Эта технология стала активно использоваться в Москве с 2000 года. За это время нейросеть обработала более 8 млн снимков с точностью выявления патологий до 95%. При этом возможности ИИ постоянно расширяются.

"Сейчас более 40 сервисов искусственного интеллекта помогают рентгенологам. Они находят признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, плоскостопия и других заболеваний. Эксперимент показал, что искусственный интеллект ускоряет диагностику, повышает доступность и качество медицинской помощи",

– поделился выводами директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев. По его данным, сейчас возможностями инновационных технологий пользуются в 150 больницах и амбулаториях Москвы, в том числе в детских.

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