Шесть флагманских центров экстренной помощи в Москве повысят производительность своих клиник в 1,5-2 раза – Собянин

Шесть флагманских центров экстренной помощи в Москве повысят производительность своих клиник в 1,5-2 раза – Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
В столице завершается ряд крупнейших проектов в области здравоохранения

Система здравоохранения Москвы проходит глубокую реновацию. Как рассказал мэр Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, обновляется все: от зданий больниц и поликлиник до медицинских стандартов и принципов общения сотрудников медучреждений с пациентами и их родственниками.

Модернизация столичного здравоохранения ведется уже несколько лет, и сейчас многие проекты уже реализованы или подходят к завершению. В частности, в 2023 году ожидается запуск таких крупных проектов, как инфекционная клиническая больница № 1, клиника Логинова для лечения онкологических заболеваний, большой клинический комплекс для детей, отметил Собянин. Большой шаг вперед будет сделан в сфере экстренной медицины.

"(В Москве появится – прим.ред.) целых шесть флагманских центров экстренной помощи, которые являются ядром старой клиники и повышают в полтора-два раза ее производительность",

сообщил мэр столицы на встрече с президентом во вторник, 7 февраля.

Первый такой флагманский центр оказания экстренной помощи на базе больницы им. В.В. Вересаева уже открыт и принимает пациентов. До конца 2023 г. аналогичные центры заработают в Боткинской и Филатовской больницах, больницах Буянова и Первой Градской. Еще один флагман – при НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского – откроется в ближайшее время, подтвердил его директор Сергей Петриков.

Он поделился подробностями, как будет организована работа во флагманских центрах и почему внедрение нового единого московского стандарта оказания экстренной помощи столь важно для столицы.

Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва

В первую очередь, изменения коснутся самих зданий стационаров, куда будут поступать пациенты по линии "скорой". Все помещения спроектированы с учетом оптимальной медицинской логистики, чтобы максимально быстро проводить диагностические процедуры, осмотры, делать операции, назначать терапию и приступать к лечению человека.

"В Склифе, например, на крыше расположена вертолетная площадка, а под ней – операционный блок с двумя уникальными гибридными операционными, куда сразу же могут быть транспортированы пациенты в критическом состоянии. В них могут проводиться кардиохирургические, нейрохирургические, эндоваскулярные операции",

– рассказал директор НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.

Кроме этого, в Склифе будет два реанимационных отделения: реанимация сосудистого центра и общая реанимация, куда будут поступать пациенты из противошокового зала. Важное нововведение – основанная на системе "Триаж" навигация.

"Это маршрутизация пациентов, которые при поступлении разделяются на три потока в зависимости от степени тяжести: "красный" – нельзя ждать ни минуты, "желтый" – требуется срочная помощь, и "зеленый" – все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет",

– уточнил Сергей Петриков. И в зависимости от "потока", каждый пациент будет получать полноценную помощь специалистов в соответствии с выработанными алгоритмами, сроками и в определенной последовательности.

Ранее Сергей Собянин объяснил принцип работы "Искреннего сервиса", внедренного в МФЦ, поликлиниках и больницах Москвы.

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