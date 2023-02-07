Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за высокие темпы и качество развития Москвы

Город стал одним из лидеров мировых мегаполисов

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что администрация Сергея Собянина продолжит работу над активным развитием Москвы, которое продолжается уже несколько лет. В ходе встречи с главой города президент вспомнил, что несколько лет назад власти опасались, что идея превратить город с огромным потенциалом в мировой мегаполис так и не будет реализована – однако все надежды более чем оправдались.

В частности, Путин напомнил, что в городе стояла проблема с обеспечением нормального транспортного трафика внутри площадей из-за огромной плотности населения. Однако столица справилась с проблемой куда лучше, чем многие другие мегаполисы мира.

Не стоит на месте и активное развитие социальных институтов в городе, системы городского здравоохранения и образования, а также городская среда, отметил глава государства.

"Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", – высказался глава государства.