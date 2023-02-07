Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за высокие темпы и качество развития Москвы

Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за высокие темпы и качество развития Москвы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Город стал одним из лидеров мировых мегаполисов

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что администрация Сергея Собянина продолжит работу над активным развитием Москвы, которое продолжается уже несколько лет. В ходе встречи с главой города президент вспомнил, что несколько лет назад власти опасались, что идея превратить город с огромным потенциалом в мировой мегаполис так и не будет реализована – однако все надежды более чем оправдались.

В частности, Путин напомнил, что в городе стояла проблема с обеспечением нормального транспортного трафика внутри площадей из-за огромной плотности населения. Однако столица справилась с проблемой куда лучше, чем многие другие мегаполисы мира.

Не стоит на месте и активное развитие социальных институтов в городе, системы городского здравоохранения и образования, а также городская среда, отметил глава государства.

"Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время", – высказался глава государства.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
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