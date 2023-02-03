Выявление рака в Москве на нулевой стадии увеличилось в 3,5 раза - Собянин

Выявление рака в Москве на нулевой стадии увеличилось в 3,5 раза - Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Внедренные в столице новые стандарты онкологической помощи дают результат

Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раком. Это страшное заболевание по-прежнему уносит множество жизней. Но современная медицина шагнула далеко вперед, и онкология – уже не приговор, если выявлена на ранней стадии. Поэтому несколько лет назад в Москве решили пойти дальше и в принципе изменить подход к лечению и профилактике рака. Некоторые итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи подвел мэр Сергей Собянин.

Практическую работу по внедрению нового стандарта онкопомощи в Москве начали в 2019 году. Речь шла не только о современных технологиях и лекарственных препаратах, в основу московского стандарта был положен комплексный подход к лечению в сочетании с максимальным вниманием к каждому пациенту, напоминает мэр.

В результате сегодня выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65%, на самой начальной, так называемой "нулевой стадии" заболевание удается обнаружить в 3,5 раза чаще, чем это было три года назад. Соответственно, выросло и число госпитализаций – в прошлом году лечение и обследование в стационаре прошли 380 тысяч пациентов. При этом смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась вдвое – до 13,1%, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 26,1%.

Фото: пресс-служба

Для того, чтобы стало возможным выявление болезни на ранней стадии, а лечение стало более эффективным, в Москве было решено организовать многопрофильные онкологические центры. Здесь пациенты могут получить весь спектр услуг: от обследования для постановки диагноза до оперативного лечения и лучевой терапии, а затем пожизненного диспансерного наблюдения.

За каждым таким центром, а это – МКНЦ им. А.С. Логинова, МГОБ № 62, ГКБ им. С.П. Боткина, ММКЦ "Коммунарка", ГКОБ № 1 – закреплено население нескольких административных округов Москвы. Причем в новых центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), организованных на базе специализированных стационаров, делаются практически все виды амбулаторных обследований. То есть человеку не приходится ехать в другие клиники на эндоскопию или биопсию, обследования стало проходить гораздо удобнее и быстрее.

Важно, что работа столичной онкологической службы проводится в рамках единой цифровой платформы городского здравоохранения. То есть все результаты анализов, протоколы осмотров, результаты онкоконсилиумов отражаются в электронных медицинских картах и доступны как самим пациентам, так и врачам других медицинских учреждений.

Работа по совершенствованию принципов оказания онкологической помощи в столице продолжается. В 2022 г. по инициативе Московского онкологического общества были начаты наблюдательные исследования, направленные на формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов. Налажена работа городского онкологического консилиума, где ведущие специалисты обсуждают и находят нестандартные решения в самых сложных случаях.

"В 2023-24 гг. мы завершим обновление онкологической службы. Откроем новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова с двумя ЦАОПами и мощнейшим отделением лучевой диагностики, оснащенным не только компьютерными и магнитно-резонансными томографами, но и аппаратами для ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ",

– сообщил в своем блоге Сергей Собянин. Еще один важный шаг – проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. Врачи создают электронные копии биоматериалов и единую базу гистологических изображений. Планируется, что вскоре это позволит использовать технологии искусственного интеллекта для подбора лекарственной терапии, рассказал мэр.

Ранее в Москве открыли специальный сервис для комфортной записи онкобольных к врачам.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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