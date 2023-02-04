Хватит и 10 минут: какой должна быть идеальная утренняя зарядка

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Фитнес-тренер Станислав Пахомов рассказал об упражнениях, которые идеально подойдут для утренней зарядки. Эксперт напомнил, что дисциплина способствует улучшению сердечной деятельности и укреплению мышц с выпрямлением осанки.
Обязательно перед зарядкой разогрейте суставы с мышцами – походите по комнате и покачайте головой, разогрейте корпус с помощью вращательных движений.
"После разминки следует основной комплекс упражнений: подъем на носки, приседания, скручивания, планка и упражнение "кошка". Последнее упражнение выполняется на четвереньках, ладони на ширине плеч, руки выпрямлены, а ноги согнуты под прямым углом. "Сделайте вдох и максимально прогнитесь в спине и пояснице, опустите живот как можно ближе к полу. Задержитесь в данном положении на 5-10 секунд. На выдохе округлите позвоночник и поясницу", – объяснил Станислав Пахомов.
Каждое упражнение нужно выполнять по 10-12 подходов.
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