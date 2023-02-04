Какие продукты замедлят старение

Медик дала общие рекомендации

Заместитель директора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ирина Стражеско указала, что основой всех заболеваний, проявляющихся при старении, остаются ожирение и скопление старых клеток в организме.

Разрушить последние помогут сенолитики, содержащиеся в яблоках, клубнике и луке. А избежать ожирения, как известно, помогают питание с физической активностью.

В целом же, исходить нужно из того, в каком состоянии находится организм человека – для того, чтобы дать необходимые рекомендации. В иных случаях верны общие советы.

"Это натуральные продукты, в основном растительного происхождения, умеренная калорийность. Даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить", – указывает специалист.