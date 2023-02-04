Какие продукты замедлят старение

Какие продукты замедлят старение
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Медик дала общие рекомендации

Заместитель директора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ирина Стражеско указала, что основой всех заболеваний, проявляющихся при старении, остаются ожирение и скопление старых клеток в организме. 

Разрушить последние помогут сенолитики, содержащиеся в яблоках, клубнике и луке. А избежать ожирения, как известно, помогают питание с физической активностью.

В целом же, исходить нужно из того, в каком состоянии находится организм человека – для того, чтобы дать необходимые рекомендации. В иных случаях верны общие советы.

"Это натуральные продукты, в основном растительного происхождения, умеренная калорийность. Даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить", – указывает специалист.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
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