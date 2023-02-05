Как самостоятельно определить рак

Если симптоматика проявляется, болезнь вышла за пределы первой стадии

Определить рак в самостоятельном порядке реально при опухоли на молочной железе, кожных покровах, слизистой во рту, однако симптоматика проявляется тогда, когда болезнь вышла из первой стадии, указал врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ "Коммунарка" столичного Департамента здравоохранения Михаил Федянин.

Для профилактики специалист рекомендует ежегодно проходить обследования в рамках диспансеризации – пациенту проводят скрининг на предмет бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.

"Тем не менее необходимо обращать внимание на некоторые общие симптомы: необъяснимое снижение веса, утомляемость, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышка, болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости, патологические кровянистые выделения, отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям – все это является поводом для обращения к терапевту", – указал специалист.



