Как избавиться от первых признаков старения

Как избавиться от первых признаков старения
Arne Dedert/www.globallookpress.com
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Доступно далеко не каждому

Пластический хирург Отари Гогиберидзе раскрыл лучшие методы по устранению первых признаков старения, сообщив, что первым из них является блефаропластика, корректирующая форму век и разрез глаз. Так пациенты избавляются от нависших век, мешков и синяков под глазами.

"Это то, с чего следует начинать путь к омоложению", – указал хирург.

Результат заметен уже в первые минуты, а восстановление протекает довольно быстро и легко. Второй метод – липофилинг, когда жировые отложения с одного участка переносят в недостающие. Корректируют таким образом всю фигуру, а также используют в качестве омоложения для лица, шеи и рук.

"Пересаженные жировые клетки способны запускать процесс активной выработки коллагена и эластина. Материал берется из живота, бедер, второго подбородка и зоны над коленями. Жировые клетки обрабатываются и вводятся под кожу в области лица, шеи, кистей рук. Такие инъекции положительно влияют на процесс обмена веществ, приводят кожу в тонус и положительно сказываются на ее качестве – морщины и складки разглаживаются, кожа подтягивается", – специалист.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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