Как избавиться от первых признаков старения

Доступно далеко не каждому

Пластический хирург Отари Гогиберидзе раскрыл лучшие методы по устранению первых признаков старения, сообщив, что первым из них является блефаропластика, корректирующая форму век и разрез глаз. Так пациенты избавляются от нависших век, мешков и синяков под глазами.

"Это то, с чего следует начинать путь к омоложению", – указал хирург.

Результат заметен уже в первые минуты, а восстановление протекает довольно быстро и легко. Второй метод – липофилинг, когда жировые отложения с одного участка переносят в недостающие. Корректируют таким образом всю фигуру, а также используют в качестве омоложения для лица, шеи и рук.

"Пересаженные жировые клетки способны запускать процесс активной выработки коллагена и эластина. Материал берется из живота, бедер, второго подбородка и зоны над коленями. Жировые клетки обрабатываются и вводятся под кожу в области лица, шеи, кистей рук. Такие инъекции положительно влияют на процесс обмена веществ, приводят кожу в тонус и положительно сказываются на ее качестве – морщины и складки разглаживаются, кожа подтягивается", – специалист.