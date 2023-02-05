Доктор Мясников раскрыл рецепт самого полезного завтрака

Доктор Мясников раскрыл рецепт самого полезного завтрака
Anatoly Prososov/www.globallookpress.com
Лучше проверенной временем еды нет ничего

Телеведущий Александр Мясников рассказал о самом лучшем варианте завтрака, поделившись мнением в эфире "России 1". По словам доктора, лучший из вариантов – овсяная каша.

"Полезна для сердца, на воде желательно, без соли, варенья, сахара и так далее", – сообщил Мясников, указав на огромное содержание клетчатки и иных микроэлементов.

Второй вариант – хлопья без сахара.

"Потому что хлопья содержат большое количество железа, цинка, магния, их вообще искусственно обогащают. А у манной каши сердцевина зерна, где один крахмал и "голые" углеводы, которые вызывают моментальный подскок сахара в крови. А это – путь к резистентности к инсулину", – указал Мясников.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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