Доктор Мясников раскрыл рецепт самого полезного завтрака

Лучше проверенной временем еды нет ничего

Телеведущий Александр Мясников рассказал о самом лучшем варианте завтрака, поделившись мнением в эфире "России 1". По словам доктора, лучший из вариантов – овсяная каша.

"Полезна для сердца, на воде желательно, без соли, варенья, сахара и так далее", – сообщил Мясников, указав на огромное содержание клетчатки и иных микроэлементов.

Второй вариант – хлопья без сахара.

"Потому что хлопья содержат большое количество железа, цинка, магния, их вообще искусственно обогащают. А у манной каши сердцевина зерна, где один крахмал и "голые" углеводы, которые вызывают моментальный подскок сахара в крови. А это – путь к резистентности к инсулину", – указал Мясников.

