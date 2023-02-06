К каким болезням может привести одиночество

К каким болезням может привести одиночество
Фото: соцсети
Психическое состояние часто влияет на физическое

Психолог Антон Поляков утверждает, что зачастую чувство одиночества сопровождается хроническим стрессом. Он проявляется в постоянной усталости, снижении когнитивных функций – появляются проблемы с памятью и концентрацией внимания. И довольно часто на фоне такого состояния у людей появляется РПП – расстройство пищевого поведения.

Специалист утверждает, что голод или переедание связаны с выбросом кортизола, или гормона стресса. Из-за РПП появляются сторонние проблемы, которые только ухудшают здоровье человека.

"Может увеличиться вес и появиться ожирение. Людям свойственно заедать одиночество", – пояснил эксперт.

Также, по его словам, из-за одиночества у людей начинаются трудности с выработкой нейромедиаторов, которые связаны с хорошим настроением. Начинает меньше вырабатыватся гормона радости, и в результате растет тревожность и появляются предпоосылки к паническим атакам. 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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