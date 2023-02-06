Под знаком гриппа: осваиваем приемы противовирусной защиты

Нынешний осенне-зимний период ознаменовался вспышкой активности сезонных вирусных инфекций, о которых за годы коронавирусной пандемии многие стали забывать. В частности, гриппа, которым, по данным Роспотребнадзора, сейчас россияне болеют чаще всего – более 80% регистрируемых случаев. Как перестать бояться заболеть и защитить себя и своих близких в этот непростой период?

На личном опыте

Многие мамы наверняка знают, как трудно убедить молодого человека соблюдать осторожность и меры противовирусной профилактики. "Надень шапку! Смени летние кроссовки на нормальную зимнюю обувь!", – уговаривают своих любимых уже немаленьких чад родители. Итог почти всегда один и тот же – шапку долой и навстречу приключениям в белоснежных кроссовках, утопающих в не всегда белоснежных сугробах!

"В декабре 2022 года мой сын с компанией таких же молодых и беззаботных товарищей собрались провести выходные на турбазе. Но отдых омрачился болезнью, – рассказывает Анна Иванова, мама 19-летнего Артема. – Как только они добрались до места, сына начало "ломать", температура подскочила до 39,5 и после визита местного врача стало понятно, что его нужно срочно возвращать домой и начинать лечение. За руль он сесть не мог, температура плохо сбивалась, сил совсем не было. "Эвакуировать" сына с турбазы вызвался муж. Понимая, что ему придется провести как минимум несколько часов в замкнутом пространстве с несколькими заболевшими (к этому моменту температурили уже трое участников путешествия), я дала ему в качестве профилактики проверенный противовирусный препарат "Арбидол" и побежала в аптеку, чтобы обеспечить им всех членов семьи".

По словам Анны, вызванный на дом терапевт одобрила выбор противовирусного средства и в качестве профилактического, и в качестве лечебного. "Врач сказала, что если мы будем следовать инструкции и не бросим раньше времени принимать препарат, то шансы на то, что больше в семье никто не заболеет, достаточно велики. Особенно я переживала за мужа, который вез троих заболевших в машине 4 часа. Но и он в итоге не заболел. А сын спустя несколько дней пошел на поправку. Кстати, "Арбидол" принимать удобнее, чем многие другие препараты, можно сразу купить упаковку "Максимум" на 20 капсул, где уже рассчитан весь курс приема. Так что Новый год мы встречали все вместе, здоровые и готовые активно провести праздничные выходные", – говорит Анна.

Осознанный выбор

Разработанный советскими учеными умифеновир (международное название действующего вещества препарата "Арбидол"), был всесторонне изучен и заслужил мировое признание. Данный препарат включен Международным обществом по гриппу и другим ОРВИ в перечень противовирусных средств для лечения гриппа, в рубрикатор ВОЗ в группу средств с прямым противовирусным действием, а также в клинические рекомендации российского Минздрава, в том числе по диагностике, профилактике и лечению гриппа у взрослых.

Как указано в документе, "Арбидол" демонстрирует эффективность против вирусов гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы H1N1 и H5N1 (свиной и птичий грипп), а также других вирусов, в том числе COVID-19.

Основное свойство российского препарата в том, что он не дает вирусам размножаться и препятствует их проникновению в клетку. Елена Карева, доктор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н.И. Пирогова говорит, что "Арбидол", механизм действия которого хорошо изучен, напрямую действует на вирусы, фактически перекрывая вирусам путь в клетку и имеет широкий спектр противовирусной активности. Это подтверждают многочисленные научные исследования. Так, по результатам фармакоэпидемического исследования "ЭГИДА" выяснилось, что прием умифеновира снижает риск развития осложнений гриппа и ОРВИ до 98% и способствует сокращению симптомов гриппа и скорейшему выздоровления.