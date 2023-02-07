Как распознать прединсультное состояние: рассказал невролог

Как распознать прединсультное состояние: рассказал невролог
Fabian Strauch/www.globallookpress.com
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При любом из опасных признаков срочно вызывайте скорую

Острое головокружение, шаткое состояние и нарушение глотания, трудности с распознаванием или восприятием устной речи, предобморочное состояние с потерей сознания, двоение в глазах и забывчивость, нестабильное давление – все это может говорить о прединсультном состоянии, указал невролог Игорь Мацокин.

Таким образом, нарушается мозговое кровообращение, из-за чего началось нарушение мозговой функции – причиной тому может быть тромб или эмболия. Слабость в конечностях, ассиметрия лица и сложность в произношении и восприятии речи, частичная потеря зрения – те случаи, когда срочно нужно вызывать скорую.

Медик напомнил, что инсульт не может возникнуть на пустом месте – как правило, он возникает вследствие осложнений, вызванных атеросклерозом, заболеваниями сердца и патологией крови. Однако только специалист поставит конкретный диагноз.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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